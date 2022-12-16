Diyarbakır'da polis aracına saldırıda gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen saldırıda 8'i polis 9 kişi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 05.10 sıralarında göreve giden çevik kuvvet minibüsünün geçişi esnasında yol kenarına park edilmiş aracın patlatıldığı öğrenildi.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7'si ayakta tedaviyle taburcu edilmiştir. 2 arkadaşımız da kontrol altında. Hayati tehlikeleri yok. İnşallah onlar da taburcu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Görevlendirilen cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi. (AA)