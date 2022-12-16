Bakan Soylu: Diyarbakır'daki patlamayla ilgili iki kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana gelmiş 8 polis yaralanmıştı.

Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır’da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir. Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır.

Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır" dedi.