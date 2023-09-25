Soylu'dan Bahçeli'ye 'destek' teşekkürü

Eski İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilişkileri olduğu iddialarına ilişkin kendisine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Soylu, "Ülkemize, devletimize ve milletimize hizmet etmenin şerefini, izzetini bugün bir kez daha bize yaşatan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli büyüğüme saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Soylu, paylaşımında, "Allah başımızdan eksik etmesin.. Allah razı olsun" dedi.