Soylu'dan ABD'nin yayınladığı taziye mesajına tepki: 'Terör örgütüyle eşit kılma çabası'

İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'nin yayınladığı başsağlığı mesajına 'samimi değil' diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçiliği'nin İdlib'deki saldırıda yaşamını yitiren Türk askerleri için yayınladığı taziye mesajına tepki gösterdi. Soylu, söz konusu mesaj ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) YPG komutanı için taziye mesajlarının ekran görüntüsüne yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmi ağıt yakan ABD resmi makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil."

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