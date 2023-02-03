Soylu'dan ABD Büyükelçisi'ne: Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum

İçişleri Bakanı Soylu 'Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek' dedi.

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da Göç İdaresi Başkanlığı İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

  • "Suriye olmasaydı göç meselesi dünyanın başka bir istikrarsızlık noktasında patlak verecekti.
  • Batı göç meselesinde dünyaya rezil olmuştur.
  • Güçlünün güçsüzü ezdiği, haksızın haklıya adalet veya insanlıkta bulunmadığı bir dünya tablosu ile karşı karşıyayız.
  • Kimse Avrupa’dan bir çözüm beklemesin.
  • Her 100 Suriyeli'den ancak 1,9'u asayiş meseleleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Yüzde 98,1'i bu ülkenin kurallarına uymaktadır.
  • Dünyada en çok kaçak göçmeni geri gönderen ülke Türkiye’dir.
  • Attığımız adımlarla hem düzenli hem düzensiz göçü büyük bir gayret ve mücadele ile yönetiyoruz.
  • (Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar) 5 yıldır sayı 3 milyon 500 bin bandındadır.
  • Göç meselesi 21. asrın en temel meselelerinden biri olarak artarak devam edecektir.
  • Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek.
  • Türkiye Yüzyılı’nın sacayaklarından birisi göç yönetimidir."

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