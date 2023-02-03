Soylu'dan ABD Büyükelçisi'ne: Hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’da Göç İdaresi Başkanlığı İl Göç İdaresi Müdürleri Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.
Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
- "Suriye olmasaydı göç meselesi dünyanın başka bir istikrarsızlık noktasında patlak verecekti.
- Batı göç meselesinde dünyaya rezil olmuştur.
- Güçlünün güçsüzü ezdiği, haksızın haklıya adalet veya insanlıkta bulunmadığı bir dünya tablosu ile karşı karşıyayız.
- Kimse Avrupa’dan bir çözüm beklemesin.
- Her 100 Suriyeli'den ancak 1,9'u asayiş meseleleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Yüzde 98,1'i bu ülkenin kurallarına uymaktadır.
- Dünyada en çok kaçak göçmeni geri gönderen ülke Türkiye’dir.
- Attığımız adımlarla hem düzenli hem düzensiz göçü büyük bir gayret ve mücadele ile yönetiyoruz.
- (Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar) 5 yıldır sayı 3 milyon 500 bin bandındadır.
- Göç meselesi 21. asrın en temel meselelerinden biri olarak artarak devam edecektir.
- Amerikan büyükelçisine buradan söylüyorum, hangi gazetecilere yazı yazdırdığını biliyorum, pis ellerini Türkiye’nin üzerinden çek.
- Türkiye Yüzyılı’nın sacayaklarından birisi göç yönetimidir."