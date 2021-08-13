Soylu: Yani bu ilçe ikiye bölündü... İki ayrı alanda, iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor

İçişleri Bakanı Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Bozkurt'taki tabloyu, Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketiyle kıyasladığını ifade eden Soylu, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz. Buranın bir özelliği var, etki alanı geniş. Aynı zamanda vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı risk yüksek." diye konuştu.

Kurtarma çalışmalarının detaylarına değinen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu kurtarmalarda hasta, yaşlı, çocuk var. Aileler, bebekler, hamile var. Bunu ezberleyerek söylüyor değilim, her birini yaşadığımız için söylüyorum. Akşam 20.00'ye kadar yine arama kurtarma çalışmaları devam etti. Özellikle burada yani Bozkurt'ta arama, kurtarma çalışmalarında sona geldik diyebilmem mümkün. Hala bu gece arama kurtarma ekiplerimiz tüm evlerde hem ses yöntemiyle hem de arama tarama yöntemiyle çalışmalarına devam ediyorlar. Bu arada ihbarlar var, bu ihbarlarla ilgili de çalışıyoruz. En son hemen yolun, derenin karşı tarafından 8 vatandaşımızı bir ihbar neticesinde alabilme kabiliyetine sahip olduk yani bu ilçe ikiye bölündü. Yani ilçenin diğer tarafıyla bu tarafı arasındaki iletişim, ulaşım bu sabah 05.00'e kadar yoktu. Şimdi ulaşım da bir köy yolu üzerinden sağlanabildi yani iki ayrı alanda, iki ayrı çalışma gerçekleştiriliyor."