Soylu vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısını açıkladı.

Soylu, "Bugüne kadar kriterlerini sağlamak suretiyle vatandaşlık hakkı kazanan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Suriyeli sayısı 200 bin 950'dir" dedi.

Yeni e-sürücü belgesi hakkında da konuşan Soylu, "Temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni E-sürücü belgesinde de, yeni E-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır" diye konuştu.

Soylu, "Kimseyi zorlamıyoruz, yeni pasaport çıkarmak isteyenler ağustostan itibaren bunları alacak, diğer pasaportların stokları bitene kadar onları da kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni pasaportu gösteren Soylu, "Kendi içerisindeki gizli güvenlik kodları çok yüksek olan bir pasaport" dedi.

Soylu, ayrıca Macaristan ile yapılacak bir anlaşmayı duyurdu. Soylu, "Biz Macaristan ile bir sözleşme imzalıyoruz, bu sözleşme çerçevesinde birbirimize ait pasaportlarda felaket kurtarma birimi kuruyoruz. Mesela nüfus idaresinin burada bir merkezi var bir de Konya’da var. Eğer buradaki merkezi çökerse Konya’daki devam edecek. Biz Macaristan ile yedeklemek yapmak için görüşüyoruz. Burada pasaport basmada bir sıkıntı olduğumuzda onlar bizimkini biz onlarınkini basabileceğiz" diye konuştu.