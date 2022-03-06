Soylu: Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı 20 bini aştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye üçüncü ülkelerden gelen Ukraynalı sayısının 20 bini aştığını belirterek, "Başımız üzerinde yerleri var. Turist olarak gelenleri de konaklattırıyoruz. Misafirperverliğimizi en üst seviyede gösteriyoruz" dedi.

Soylu, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu 2. Olağanüstü Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yıllardan beri bizi terörün, milyonlarca düzensiz göçün yanı başında bırakanlar hadi hareket edin şimdi. 1,5 milyonu aşan bir göçten bahsediliyor. Üçüncü ülkelerden olmak kaydıyla bugün itibarıyla Türkiye'ye gelen Ukraynalının sayısı 20 bini aştı. Başımız üzerinde yerleri var. Turist olarak gelenleri de konaklattırıyoruz. Misafirperverliğimizi en üst seviyede gösteriyoruz. Biz onlar gibi sarı saçlı, mavi gözlü, yeşil gözlü, yani kendi ırklarına göre bir ayrım yapmayız. Biz Müslümanız. Dünyanın neresinde olursa olsun mağdura sahip çıkarız."

Soylu, "Avrupa'ya, ABD'ye teslim olan bir ülke olmadıklarını, dünyanın her noktasıyla ilişkileri geliştirdiklerini, bunun da faydalarını kriz dönemlerinde gördüklerini" ileri sürdü.

Soylu: Gıdada eksiğimiz yok

Gıda ürünlerinde stok eksiklikleri olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu savunan Bakan Soylu şunları kaydetti:

“Tedarik zincirinde en ufak bir sıkıntı yaşamadık. Güya bir gıda üründe eksiklik olacak diye sosyal medyada tahrik ederek, insanları marketlere dökmeye çalışarak Türkiye içerisinde bir şeyi geliştirmek istiyorlar. Tarım Bakanımız açıklama yaptı. ‘Öyle bir eksikliğimiz söz konusu değil’ dedi. Şunu da ben İçişleri Bakanı olarak söylüyorum; kim kamu düzenini bozmaya çalışırsa, kim ülkemizin huzurunu kaçırmaya çalışırsa gereğini yerine getirmekten çekinmeyiz. Sosyal medya üzerinden bir takım siyasi manipülasyonlarla bu milletin ‘şu bitecek, bu bitecek’ diye alışveriş merkezlerine, marketlere gitmesini, oradan hemen onu almasını tahrik edenlere yönelik gereğini yerine getiririz. Türkiye’nin bu konularda herhangi bir eksikliği söz konusu değildir. Arkadaşlarımız da sosyal medyada ve gerçekte bu manipülasyonları yapanlara gerekli tespitleri yapıp gerekli cezaları vermekten imtina etmezler. Kimseye milletimizin ve kamu düzeni bozdurmaya yönelik adımlar attırmayız."