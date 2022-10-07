İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı.
Soylu, İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade etti. (İHA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı
Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278 olduğunu açıkladı.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu açıkladı.
Soylu, İstanbul'daki Suriyeli sayısının ise 551 bin 829 olduğunu ifade etti. (İHA)