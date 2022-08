Soylu: Türkiye sınırına dahil bölgenin tamamını kapatacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen '13'üncü Büyükelçiler Konferansı' kapsamında '2023 ve Ötesinde Akıl ve Müşfik Türk Diplomasisi' oturumunda konuştu.

DHA'nın haberine göre, 'Pandemi süreci ve etkileri', 'göç', 'enerji krizi' ve 'ekonomi' olmak üzere dört problemin olduğunu belirten Soylu, gündemine dış ilişkiler, göç meselesi ve operasyonları da aldı.

"Ülkemizde 400 bin sığınmacı mülteci var" diyen Soylu, Batı ülkelerini eleştirerek "Her gün Afganistan ve Pakistan sınırını konuşuyoruz. Batı, meseleyi göç meselesi olarak görmüyor. Batı bunu sınır güvenliği olarak görüyor ve 'mış' gibi politika üretiyor. Meseleyi Yunanistan-Türkiye arasındaki sınırlara sıkıştıran bir dünya tablosuyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

'25, 30, 40 kilometre aşağıya inerek...'

Gündemdeki Suriye'ye yönelik operasyona dair sinyaller veren veren Soylu, "Özellikle Suriye kesiminde hem Amerika'nın hem Avrupa’nın destekleriyle beraber oradaki PKK/PYD kendi varlıklarını devam ettirmeye çalışacaklar. Biz, Türkiye sınırına dahil olan bölgenin tamamını kapatacağız. 25, 30, 40 kilometre aşağıya inerek, Kandil gibi terörün merkezi olan ana üsleri ortadan kaldırarak Türkiye’ye yönelik güvenlik konusundaki açığı bir vesileyle mümkün olduğunca azaltmaya çalışacağız" dedi.

'SINIRLARIMIZIN ÖTESİNDE GÖÇÜ KARŞILADIK'

Soylu, göçün devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"3 milyon 650 bin Türkiye’de geçici koruma statüsünde Suriyeli var. 1 milyon 406 bin ikamet izniyle kalan var. 322 bin 417 uluslararası koruma statüsünde, bizim mülteci dediklerimiz var.

Diyorlar ki ‘Türkiye’nin göç politikası yok.’ 2011 yılında sizler vasıtasıyla ve yine 2011 yılında sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle birlikte şu iç savaş başladığında biz ne yaptık? Sınırlarımızın ötesinde göçü karşıladık.

Sınırlarımızdan onların her birinin verilerini alarak Türkiye içerisine geçmesi lazım gelenlerin geçmesini sağladık. Kamplar yaptık. Her birisinin Sağlık Bakanlığı tarafından korumasını yaptık. Onun ötesinde geçici koruma kampları oluşturduk ve bu kampların her birinde sağlıktan eğitime, halk eğitiminden Türkçe öğrenmesine kadar onların bütün ama bütün süreçlerini hep birlikte ortaya koymaya çalıştık. Geçici koruma kanunu çıkarttık."

'Batı hiçbirini kabul etmedi'

Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Çekim etkisiyle birlikte bu 6 milyon sayısı çok daha fazla artacaktı. Aynı zamanda İran sınırında da 2 milyon Afganlı var ve Türkiye bir göç deposu haline gelecekti. Benim şahsi kanaatim Batı tam da bunu istemektedir. Eğer batı bunu istemeseydi, bu da benim kanaatim; 18 Mart mutabakatındaki maddeyi işletirdi ve bizim Zeytin Dalı Harekatı bölgesi, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ve Barış Pınarı Harekatı bölgesinde onlara defalarca söylediğimiz ‘Gelin bu bölgede geçici konutları veya bu bölgede yaşayan insanların kalıcı konutlarını beraber yaparak onları insani bir hayatla buluşturalım’ teklifini kabul ederdi. Hiçbirini bugüne kadar etmedi."