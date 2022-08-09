Rusya ziyareti sonrası yandaş basın duyurdu: 'Erdoğan, Esad ile görüşebilir'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi, Erdoğan'ın Rusya ziyareti sonrası yaptığı "Türkiye-Suriye istihbaratı görüşüyor" açıklamasının ardından ilginç bir habere yer verdi.

Haberde Erdoğan ve Esad'ın görüşebileceği iddiasına yer verilirken, Suriye'de hükümete yakın bir ekibin Türkiye'ye geldiği de öne sürüldü. Ayrıca Türkiye'nin 2,5 milyon Suriyeli'nin geri dönüşü için de bu görüşmeleri yaptığı ifade edildi.

Gazetedeki haberden bir bölüm şöyle: