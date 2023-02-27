Soylu tribünleri hedef aldı: 'Mesaimizi bölmesinler, isterlerse rahat böleriz'

Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş tribünlerinden yükselen ‘Hükümet istifa’ sloganların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tribünleri hedef aldı.

Soylu Hatay'da Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, “Bizim deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler” ifadelerini kullandı.

Soylu, tribünlerde atılan sloganlarla ilgili, “Siyaset yapmak isteyen varsa önümüzde seçim var. Herkes meydana çıksın siyaseti yapsın” diyerek şunları söyledi:

“Spor alanlarını siyaset meydanlarına çevirmek isteyenler de devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu çabaya bir kulaklarını versinler. Burada insanlar yeni bir hayat oluşturmak için çaba sarf ediyorlar. Millet seçimde kararını verecektir zaten.

"'Buradan acaba bir şey oluşturabilir miyim' diyenler olabilir. 'Buradan bir karmaşa oluşturabilir miyim' diyenler olabilir. Burada bizim deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler, güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler."

“Burada insani bir mesele yürütüyoruz ve kendimizi bu meseleye gömdük, devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Soylu, şunları kaydetti:

“Üç-beş tane bu tip meselenin koordinasyonuna ve mühendisliğine soyunan adamlara da Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karartma hakkı verilmez yani. Ama bizim mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Ama bölerlerse, bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Ama mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz.

Hodri meydan. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur. Bunu mühendislik olarak düşünenlere de tavsiyem odur, hiç kimse girmesin. Marjinal bir kafayla, zekayla bu milletin karşı karşıya kalığı bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar."