İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'da katıldığı sohbet odasında, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"2020-2022 yılları arasında Türkiye'de yapılmak üzere Suriye'de planlanan 81 terör saldırısı girişimi engellendi" diyen Soylu "Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa'daki bir "terör saldırısı"nın engellendiğini söyleyen Soylu "aksi durumda tarihin en büyük patlamalarından birisinin İstanbul'daki bir AVM'de gerçekleşmiş olabileceğini" kaydetti.

"Harem'de düzenlenmesi planlanan bir terör saldırısının da engellendiğini" söyleyen Soylu, "PKK terör örgütünün koordine ettiği İbrahim Zala, Ramazan Aslan ve Yaşar Samur isimli 3 örgüt mensubu 29 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Sigara paketlerine gizlenmiş, 5 kg ağırlığında telefon düzenekli patlayıcı ele geçirildi. Ve bunu Harem'de patlatacaklardı” diye konuştu.

Soylu "Mesela Ankara'da yakaladığımız Anıtkabir'i patlatacak, Anıtkabir'in keşfini yapan, ondan sonra bir eylemci vardı. O da bir DEAŞ eylemiydi" dedi.