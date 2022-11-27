Soylu iptal edilen konserleri 'kamu güvenliği'ne bağladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li Tanrıkulu'nun soru önergesine verdiği yanıtta, 2022'de 'kamu güvenliği', 'halk sağlığı' 'sabotaj ihtimali', 'kamuoyu tepkisi' ve 'lojistik nedenlerle' makamlarca 19 konser ve şenliğin iptal edildiğini açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP’li milletvekilleri ise iptal edilen konser ve festivallerle ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2022 yılında iptal edilen konser ve festivallerin sayısını ve gerekçeleriyle ilgili Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vermişti.

Soru önergesine yanıt veren Bakan Soylu, 2022 yılında 4 bin 602 konser, festival ve şenlik için ilgili makamlara başvuruda bulunulduğunu ve bunlardan 4 bin 583’üne izin verildiğini bildirerek, 19’una da makamlardan onay çıkmadığını açıkladı.

Bakan Soylu, 13 etkinliğin kamu güvenliği, halk sağlığı, olası sabotaj ihtimali ve 6 tanesinin de kamuoyunun tepkisi ve lojistik sebeplerle organizasyon sahiplerince iptal edildiğini açıkladı.

Tanrıkulu ve beraberindeki 21 milletvekili de iptal edilen konser ve festivallere ilişkin TBMM araştırması açılması için önerge verdi. Önergede, şunlar belirtildi:

“Göz ardı edilmemesi gereken bir husus ise, icra edilmesine izin verilen 4 bin 583 etkinlikten yüzde kaçının AKP Hükümetleri tarafından ‘muhalif’ olarak görülen kişi, kişiler ya da gruplar tarafından gerçekleştirildiğidir. Bahse konu yazılı soru önergesi cevabında, ‘13 adedinin (yüzde 0,28) kamu güvenliği/halk sağlığı ve olası sabotaj/saldırı ihtimali vb. nedenlere bağlı olarak uygun görülmediği ya da ertelendiği, 6 adedinin (yüzde 0,13) ise kamuoyu tepkisi veya lojistik sebeplerle organizasyon sahiplerince iptal edildiği ifade edilirken, halk sağlığı ya da kamuoyu tepkisi gibi gerekçeler izaha muhtaçtır. AKP Hükümetleri ‘3Y’ (Yolsuzluk, Yasaklar, Yoksulluk) ile mücadele diyerek iktidara geldiği günden bugüne muhaliflere karşı ‘3Y’nin uygulayıcısı haline gelmiştir. Yeni 3Y formülleri ise adeta ‘Yoksullaştırma, Yasakçılık ve Yolsuzluk’ olmuştur.

Vatandaşların yaşam tarzına müdahaleyi çeşitli gerekçeler ile her alanda sağlamaya çalışan AKP hükümetleri ve partili cumhurbaşkanı hükümet sistemi sadece yönetimsel anlamda değil yaşam tarzı, kültürel faaliyetlerde de demokrasiden otokrasiye geçişi benimsemektedir.

Türkiye genelinde özellikle 2022 yılında daha da görünür hale gelen yasakçı zihniyetin bir an evvel sonlandırılarak, kamu düzenini bozacak ve ülkenin bütünlüğüne karşı faaliyetler hariç, “muhalif” görülenlere karşı sistematik bir baskı unsuru olarak değil de gerçek anlamda toplumun gereksinimlerine uygun olarak sanatçıların her türlü kültürel etkinlik, festival, konser, tiyatro vb. faaliyetleri özgürce icra edebilmesi ve vatandaşların bu etkinliklere katılım sağlayabilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve etkili, somut çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Anayasanın 98'inci, TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.” (ANKA)