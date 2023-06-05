Soylu son talebini Erdoğan'a iletti

İçişleri Bakanlığı görevinden olan Süleyman Soylu'nun son istek olarak Erdoğan'dan Çetin Oktay Kaldırım'ı İstanbul Valisi yapmasını istediği öğrenildi.

HalkTV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Süleyman Soylu son dakikaya kadar görevinde kalmak için mücadele etti. Ancak kalamayacağını anlayınca Erdoğan’dan İstanbul Valisi olarak kendisine yakın olan Çetin Oktay Kaldırım'ı ataması için ricada bulundu.

İddiaya göre; Ali Yerlikaya’nın adının İçişleri Bakanı olarak konuşulduğu süreçte Soylu, Yerlikaya’nın kendi yerine gelmemesi için çok çaba sarfetti. Ancak bunu engelleyemedi.

Çetin Oktay Kaldırım’ın Soylu ile yakın ilişkisi siyaset arenasında biliniyor. Kaldırım’ın sosyal medyadan Soylu’ya övgü dizdiği pek çok paylaşım bulunuyor.