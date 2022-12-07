Soylu: Son 5 yılda Türkiye'de 800 bin Suriyeli çocuk doğdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda, '105-110'uncu Dönem Mülki İdare Amirleri Eğitimi'ne katıldı.

DHA'nın aktardığı habere göre Soylu, "Uyuşturucu dünyanın en büyük belalarından bir tanesidir. Size bir sonuç söyleyeyim. Avrupa uyuşturucu ile mücadeleden vazgeçmiştir. Uyuşturucunun kullanımı, Avrupa'nın birçok bölgesinde serbest bırakılmıştır. Bunu cezalandırmamaktadır. Amerika'da uyuşturucu kasabaları vardır, şırıngalar bedava verilmektedir. Bu bir teslimiyettir ve bütün dünyayı bu teslimiyete davet etmektedirler. Oysa biz, Türkiye'nin en büyük uyuşturucu operasyonlarını gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sığınmacılar ile ilgili değerlendirme yapan Soylu, Türkiye'nin Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana bir politika belgesi ortaya koyduğunu öne sürdü.

'Kampların kapasitesi 23 bine çıkacak'

Soylu, göç ile ilgili Almanya ve İngiltere'den örnek göstererek, şöyle konuştu:

"Almanya, dünyanın en çok göç alan ülkelerinden bir tanesi. Hala da almaya devam ediyor; ama batmadı. Yine İngiltere, dünyanın en çok göç alan ülkelerinden bir tanesi ama ulusal hasletlerinden bugüne kadar hiç vazgeçmiş değiller. Aynı istikamette devam ediyor. Son 5 yıldır Türkiye'de Suriyeli sayısı, 800 bin çocuk doğmasına rağmen artmadı. Aldığımız tedbirler var. Kaçak göçle mücadelemiz aynı şekilde devam etmektedir. Avrupa'nın toplam geri gönderme merkezi kadar geri gönderme merkezi var Türkiye'nin. Bunu görmesek, böyle bir sağanakla karşı karşıya kalacağımızı anlamasak böyle bir kapasitemiz olur mu? Elbette olmaz. Kamplarımız hariç 20 bin 500 kapasitemiz var ve önümüzdeki günler, bu kapasite yaklaşık 23 bine çıkacak. Sadece bugünü değil, geleceği de düşünen, buna plan yapan bir anlayışı sürekli olarak uygulamalısınız. Türkiye'de sınır duvarlarının kilometresi 1080 kilometreye kadar çıktı. Bundan 10 yıl önce Türkiye'de sınır duvarları mı vardı."