Soylu: Son 4 yıldır doğan çocuklara rağmen Suriyeli sayısı artmıyor

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye’de yaşayan yabancılara dair açıklamada bulundu.

"Son 4 yıldır Suriyeli sayısı artmıyor. Doğan çocuklara rağmen ülkemizde 3 milyon 595 bin 134 Suriyeli bulunuyor" diyen Soylu, "Bugüne kadar toplamda 533 bin Suriyeli gönüllü olarak geri dönüş yapmıştır. Sayın cumhurbaşkanımızın 3 Mayıs 2022 tarihindeki talimatları doğrultusunda geçici koruma kapsamında ülkemizde bulunan 1 milyon Suriyelinin gönüllü güvenli ve onurlu geri dönüş projesi başlatılmıştır. Ülkemizde bulunan 17 yaş üstü yabancıların uyumu için son bir yılda 1.2 milyon kişiye eğitim verilmiştir. Ayrıca ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızdan iş birliği içerisinde okuma yazma kurlarından gençlik kurslarına, Türkçe kurslarından diyanet kurslarına kadar toplum 3.5 milyon katılım sayısı oluştu. Öte yandan yabancı sayısının toplam kişi sayısına oranının yüzde 20’yi geçtiği 63 ildeki toplam 1169 mahalle tüm yabancılar için ikamete kapatılmıştır" ifadesini kullandı.

Soylu, "Yine sıklıkla dile getirilen bir konuya açıklık getireyim. Şu anda geçerli kanunlarımız kapsamında hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanabilmesi mümkün değildir. Bu iftiralar istihbarat örgütlerinin Türkiye’ye karşı operasyonudur" diye konuştu.