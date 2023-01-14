Soylu: Seçim akşamı dünya liderleri Erdoğan'ı kutlamak için sıraya girecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Menteşe Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanında düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Bakan Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi teröre bulaştırmaya karşı direnenlerin davasının adamıdır. Türkiye yüzyılı davasının adamıdır" dedi.

Süleyman Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir tarafta Erdoğan bir tarafta Kılıçdaroğlu. Neymiş altılı masa. Altılı masa değil Amerika da Avrupa da gelse yenileceksiniz. Üç tane otobüsü bitiremeyenler, ekmek fırını açamayanlar, Türkiye'nin yönetimine talipler. Bugün Tendürek, Cudi, Amanoslar tertemiz Allah'ın izniyle. Huzurunuzda söz veriyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Çıldırmasınlar mı? Bir taraftan Karadeniz'de gaz çıkıyor. Bir taraftan Gabar'da petrol çıkıyor. Doğu Karadeniz'de burnumuzu bile sokmamızı istemedikleri yerde Türkiye enerji, gaz arıyor. Kendi arabamız Togg'u yaptık. Çıldırmasınlar mı? Erdoğan Türkiye'nin sorunlarını tek tek ortadan kaldırdı."

Seçim akşamı, "bugün Türkiye'ye çelme takmaya çalışan dünyanın tüm liderlerinin Erdoğan'ı arayıp 'zaferiniz kutlu olsun' demek için sıraya gireceklerini iddia eden Soylu, Türkiye'ye gelen turist sayısı ve ihracat rakamlarıyla ilgili bilgi verdi.

"Türkiye'nin sıkıntıları ve dertleri de olduğunu belirten" Soylu, "Bunu altılı masada masanın altında birbirini tekmeleyenler değil Recep Tayyip Erdoğan çözer" ifadesini kullandı. (AA)