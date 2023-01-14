Erdoğan: Komutanlarımızla yaşadığımız sevince tahammül edemediler

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Menteşe Atatürk Bulvarı'nda Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "TSK'nın gücüne güç katacak bir savunma sanayi projemizin açılışında, ordumuzun komutanlarıyla yaşadığımız sevince tahammül edemediklerini gördük" dedi.

"Türkiye düşmanlarına gösteremediği tepkiyi ordumuzun komutanlarına sergileyen, seviyesizce hakaret eden bir kişi bu ülkenin siyasetçisi olabilir mi?" diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "İhanet kampanyasında başarılı olamayan habis zihniyet, bu defa doğrudan kahraman ordumuzu ve şerefli komutanlarımızı hedef alarak asıl niyetini gösterdi" diye konuştu.

'51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi?'

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle.

"Geçtiğimiz günlerde TSK'nın gücüne güç katacak projemizin açılışında yaşadığımız sevince tahammül edemediler. Bay Kemal Sakarya Arifiye'de bu ordunun başkomutanı olarak Erdoğan ne yaptı. Fırtına obüslerinin teslim törenini yaptı. Sizin aklınızda böyle bir şey var mı ya. Bay Kemal, sen bu teröristlerle dirsek dirsek dolaştın. Cezaevinde teröristleri nasıl çıkaracağım diye bakıyor. 51 vatandaşımızın ölümüne neden olan bu Demirtaş değil miydi? Bu millet sana bu yolu açmaz. Bu millet terörden beslenenlere, kan emicilere bu ülkede yol vermez. Ben milletime güveniyorum. Ve bu yolda böyle yürüyeceğiz

'Bir masa kurmuşlar herkesten başka ses çıkıyor'

Aynı kafayla yeni oyunlar peşinde koşuyorlar. Bir masa kurmuşlar. Etrafındaki herkesten başka ses çıkıyor. Ya bunlar anayasayı da okumamışlar. Sen daha seçilmemişsin, nasıl oluyor da hemen seçime gidiyoruz diyorsun. Bunların Allah bir dediğine inanın başka bir şeyine inanmayın. Çünkü Allah bir. Masanın altında sakladıkları ortakları ayrı telden çalıyor. Şımarmalarından yanlarına varılmıyor. Çünkü bunlar sadece zarar dostudur."