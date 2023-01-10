Kılıçdaroğlu: Komuta kademesi haddini bilsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, HDP'nin Hazine yardımı hesabına bloke koymasına ilişkin "Siyasal partilerin kapatılması askeri dönemlere ait bir gelenektir. Hangi partinin iktidar olacağına egemen güçler değil 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı karar verecektir. Hazine yardımını kesmek, parti yardımını kesmek gibi uygulamaları asla doğru bulmuyoruz. Yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye cumhuriyeti" dedi.

Kılıçdaroğlu Sinan Ateş cinayetiyle ilgili de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi, isim vermeden MHP’li vekil Olcay Kılavuz’u işaret ederek, "Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiricileri teslim edeceksin" diye konuştu.

'Ben dahi dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Öyle bir noktaya geldik ki tehdit ediyorlar. Gücü elinde tutan tehdit etmeye başlıyor. ‘Dokunulmazlığınızı kaldırırız’ diyorlar. Ali Mahir Başarır ve Lütfü Türkkan. Açık ve net söylüyorum bizim, CHP’lilerin, milletvekillerinin ben dahil dokunulmazlıklarını kaldırmazsanız namertsiniz. Biz kul hakkı yemedik ki korkalım. Düşüncelerimizden ötürü mü yargılamak istiyorsanız, yargılayın. Yolsuzluk yapmadık ki korkalım, sizler gibi değiliz. Sizlere de benzemek istemiyoruz. Hesap verilecekse korkmayız. Parlamentonun geleneklerini ayaklar altına alıyorlar. Korkmuyoruz, korkmayacağız. İnandığımız yolda kararlılıkla yürüyeceğiz, yürüyeceğiz, yürüyeceğiz.

Namuslu bütün gazetecilere hepimizin şükran borcu var. Onurlu bir gazeteci asla kalemini kiralamaz, satmaz. Ocak ayının gazeteciliğimiz için büyük acılar barındırdığını bilmenizi isterim. Basın özgürlüğünün olmadığını biliyoruz, doğru haberlere yasak getirildiğini biliyoruz. Kalemini satan gazetecileri de biliyoruz.

'Komuta kademesi haddini bilsin'

Mahalle kabadayı gibi o makama oturulmaz. Erdoğan yine bildiğimiz Erdoğan'dı. Öyle bir noktaya geldi ki kendi trolü oldu. Devletin çürüdüğünü de gösterdi. Yalanı, dolanı, iftiralarını da alkışlayan kurmay askerler... Şimdi iki şeye dikkat çekmek isterim, biz CHP olarak bize düşeni yaptık. Değişmeyi bildik ve başardık. Her değişim önce dışardan başlar. Şimdi CHP gerçek anlamda halkın partisidir. Biz böyle yaptık. Statükoyu bıraktık, özgürlüğü savunduk, değişimi savunduk, var olan geçmişteki olayları aklı başında analiz ettik. Erdoğan ne yaptı? Dün eleştirdiği her şeye kendi dönüştü. Militarizmin savunucusu oldu. Dün beni siyasal olarak eleştirirken kendini askerlere alkışlatır oldu. Şahsen hiç umurumda değil, ama devletin çürüdüğünü gösterir. Siyaset koridorlarında kariyer devşiren askerler koyarsanız elinizde bol yıldızlı bol apoletli Ortadoğu apoletleri kalır. Onlar savaşlardan cephelerden kaçtılar. Komuta kademesi haddini bilsin. Siyaset askerin işi değildir, herkes haddini bilecek. Siyaset mi yapmak istiyorlar, çıkarsınlar o üniformayı.

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yanındaki azmettiricileri teslim edeceksin

Sinan Ateş bizim de evladımız. CHP'de Ülkücü arkadaşlarımız da var. CHP şehidin, kardeşimizin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP'li ülkücü kardeşlerime karşı sorumluluğumdur. Bu sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım. Madem bu kadar bağırıyor çağırıyor: O zaman açık ve net konuşuyorum: Yanında cinayete azmettiricileri barındırıyorsun teslim edeceksin. Bir şehit var ortada bu kan yerde kalmayacak.

'Süleyman Şah Türbesi'ni toprağımıza getireceğiz'

Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Bayrağımızı indirdiler, bütün Ülkücülerle beraber o Süleyman Şah Türbesi'ni toprağımıza getireceğiz.

Hangi yabancı askerleri terörle mücadele konusunda davet edeceksiniz? Şu ana kadar cevap alamadım. Ülkücü kardeşlerime söylüyorum, sizin yeriniz CHP'dir. Hep beraber gideceğiz, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Erdoğan ile Bahçeli çatlayacak."