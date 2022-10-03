İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçoğlu’nun Mersin’in Mezitli ilçesindeki polisevine yapılan silahlı saldırının ardından Soylu'nun özür dilemesi gerektiğine dair sözleri hakkında açıklamada bulundu. Soylu, “Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir” dedi.

Soylu, Mersin’de polisevine düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun kendisi hakkında söylediği "Özür dilemeli" sözleriyle ilgili konuşan Soylu şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah itibarıyla Kılıçdaroğlu, Mersin Mezit’teki saldırıdan sonraki bir takım gelişmelerle ilgili kamuoyuna çıkıp hem CHP’den hem de aziz milletimizden özür dilememi istemiştir. Özür dilemesi gereken bir kişi varsa Kılıçdaroğlu’nun kendisidir. Hem milletimizden hem şehitlerimizin ruhunu muazzep ettiği için onların manevi şahsiyetlerinden özür dilemelidir. Hem gazetecilik kimliği ile terörist kimliğini birbiriyle bir araya getirdiği için ve teröristleri aklamak istediği için özür dilemelidir."

'Büyük bir felaketin kendileri için kapısını aralamaktadırlar'

CHP’nin yayınladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu hakkında da konuşan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

“Kemal Kılıçdaroğlu hem bundan 9-10 yıl önce bir yüz karası olan 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nu aklamak, hem PKK terör örgütüne sığınarak attığı bu adımlarla bilmeden, anlamadan hem kendisini hem partisini hem de raporu hazırlayanları ihbar ederek aslında büyük bir felaketin kendileri için kapısını aralamaktadırlar. Patlamanın ilk anından itibaren ilk tezviratlar arka arkaya geldi. Birinci tezvirat CHP kadrolarından, ilk tezvirat ‘IŞİD’liler yaptı’, ikinci tezvirat yine kendi kadrolarından ‘bir kadın polis cinnet geçirdi ve etrafı tarıyor.’ Bunu gerçekleştirerek yapmak istedikleri amaç şuydu; PKK eylemini örtmeye çalışacaklardı."