Soylu: Osmanlı'yı ihanetle suçlayan anlayış kınanacak bir hadisedir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'in Dargeçit ilçesindeki Özgürlük Parkı'nda AKP Gençlik Kolları'nın düzenlediği etkinlikte konuştu.

Soylu'nun hedefinde İzmir'in işgalden kurtuluşunun yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar" sözleri vardı.

Soylu "Siz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın söylediklerine bakmayın. Onlar bu konuda cehalet içerisindedir. Osmanlı ile kendi geçmişimizi ihanetle suçlayan anlayışı elbette kimsenin kabul etmesi mümkün değil, doğru da değil. O bir cehalettir, tam kutuplaştırma ve kamplaştırmadır. O geçmişine, soyuna, sopuna bühtan etmektir. Elbette kınanacak bir hadisedir, ve biz bunu kınıyoruz. Kem söz sahibine haizdir bu kadar basit" diye konuştu.

Soylu konuşmasında “Biz sadece kendimizden sorumlu değiliz. Biz etrafımızdaki coğrafyadan sorumluyuz. Biz büyük bir medeniyetin evladıyız. Ne Irak'a ne İran'a ne Suriye'ye sırtımızı döneriz. Ne Orta Doğu'ya ne Balkanlar'a, Afganistan'a hiçbirine sırtımızı dönmeyiz, çünkü onların hepsinin ümidi bu büyük coğrafyadır. Şunu bir kardeşiniz, Türkiye'nin İçişleri Bakanı, Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olarak söylüyorum, biz göremesek de inşallah siz göreceksiniz. Anadolu coğrafyası, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar bu topraklar, Suriye'ye, Irak'a, Afganistan ve Pakistan'a huzur ve barışı getirecek. Herkes bu coğrafyaya bakarak dünyada batı emperyalizmin bir şekilde baskılamaya çalıştığı, huzursuz yaptığı bu memleketlere bu barışı Anadolu coğrafyası getirecek Bunu 600 yıl boyunca sağlayan ecdadın torunlarıyız” ifadelerini kullandı.