Mardin'de Soylu'ya protesto: Ziyaretini yarıda kesti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İl Güvenlik Toplantısı” için Mardin’e geldi. İçişleri Bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Mardin ve Diyarbakır Valisi ile ilçe kaymakamlarının katıldığı toplantı sonrası Soylu, Dargeçit ilçesinde esnafı ziyaret etmek istedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre ilçede Soylu'nun geçeceği yollar AKP'li belediye tarafından yıkandı, onarılmayan yollar ise onarıldı. Askeri helikopterle ilçeye gelen Soylu'nun konvoyunun geçeceği yollarda bulunan araçlar da sabah saatlerinde ara sokaklara çekildi. Soylu onlarca araçtan oluşan konvoyla esnaf ziyaretine çıktı.

Esnaf protesto etti

Ancak Soylu ilçede protesto ile karşılandı. Sabah saatlerinde dükkanını açan Dargeçit esnafı, Soylu’nun esnaf ziyaretinde bulunacağını öğrenmesiyle kepenk kapattı. Soylu, açık olan 4 esnafı gezdikten sonra ziyaretini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Soylu, yarıda kalan esnaf ziyaretinin ardından Özgürlük Parkı'nda yapılacak "Gençlik Buluşması"na katılmak üzere parka geçti. Gençlik buluşması için de ilçe çevresinde bulunan il, ilçe ve köylerden yüzlerce öğrencinin programa katılması için taşındığı öğrenildi.