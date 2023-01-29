Soylu: Niye cumhurbaşkanı adayı seçemiyorlar? Çünkü icazet verecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP'nin Adana İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'a sahip çıktığını belirterek "'Yeter söz milletindir' diye sahip çıktı. Peki 14 Mayıs kime karşı kazanıldı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne öyle mi?" dedi.

Soylu şunları kaydetti:

"Kendi milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu'nun dediği gibi 'tek parti faşizmine karşı kazanıldı', dün öyle söyledi. Şimdi peki sadece bu kadar mı? Hayır. Neye benziyor biliyor musunuz bu? Şuna benziyor; zamanın birinde Bekri Mustafa diye bir adam var. Bekri Mustafa çocukluğunda bir din eğitimi almış. Sonra da kendisini alkole vermiş, sabah akşam içiyor. Kasabasında bir cenaze, camide kılınacak. İmamı arıyorlar, imama ulaşamıyorlar. Musalla taşında cenaze var, cemaat var, imam yok. Tam da Bekri Mustafa o zaman dilimi içerisinde oradan geçmesin mi? Bekri Mustafa'ya 'Sen bu namazı kıldırır mısın?' diyorlar. Kafasını eğiyor, düşünüyor, 'Madem imam yok, kıldırayım' diyor. Geçiriyor sarığı kafasına takıyor, cübbeyi de giyiyor, namazı kıldırıyor. Sonra cemaati hiç görmediği bir şeyi görüyor. Eğiliyor diyor ki, sandukaya bir şeyler söylüyor, kalkıyor. Cemaat merak ediyor, Bekri Mustafa'ya diyor ki 'Biz bir imamım sandukayla görüşüp konuştuğunu hiç görmedik, sen ona ne söyledin acaba?' diyor. Bekri Mustafa cemaate dönüyor, 'Ona dedim ki, öteki dünyadan bu dünyanın halini sorarlarsa Bekri Mustafa imam oldu, onlar anlarlar' diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun Demokrat Parti'ye ve 14 Mayıs'a sahip çıkması Bekri Mustafa'nın meselesi gibidir. Millet her şeyi anlıyor."

Soylu, "Bir kere 14 Mayıs'a sahip çıkabilmek için 15 Temmuz'da havalimanına indiğin zaman tanklar içerisinden sıvışmak değil, 15 Temmuz'da demokrasiye, millete ve işgale karşı bu milletle beraber olmak lazım. Öyle 14 Mayıs'a sahip çıkabilmek için dönüp bu ülkenin polisine, jandarmasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapma konusunda iftira atmamak lazım. Onların yaptığı terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, bu ülkenin birliğiyle ve beraberliğiyle mücadele, sonuna kadar sizle beraber olacağız demek lazım. Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmamak lazım" ifadelerini kullandı.

'Niye cumhurbaşkanı adayı seçemiyorlar?'

Altılı masayı hedef alan Soylu, şunları kaydetti:

"Şimdi birisi çıkıp 'Anayasadan Türklüğü sileceğim' diyor. Kim o? Ali Babacan ve arkadaşları. Ötekisi çıkıyor 'Biz seçiliriz geliriz ama her an kriz çıkabilir' diyor. Niye? 'Eğer bizim dediğimizi yapmazlarsa kriz çıkar, biz o krizle beraber yeniden seçime gideriz'. Ya profesör olsan ne yazar? Bu millet koalisyonlardan çekmedi mi? Son 21 yıldır Türkiye'nin bugün büyümesinin, zenginleşmesinin, dünyayla rekabet edebilmesinin en temel nedenlerinden bir tanesi nedir? Siyasal istikrardır. Peki bu siyasal istikrar çerçevesinde Türkiye bu adımlarını atıyor. Yeniden eski koalisyon günlerine dönülecek. Yeniden birisinin yazdığı birisinin bozduğu olacak. Bunlar niye aday seçemiyorlar biliyor musunuz? Niye cumhurbaşkanı adayı seçemiyorlar? Bir taraftan büyükelçiler, bir taraftan Amerika, bir taraftan FETÖ, bir taraftan HDP, PKK, bir taraftan bütün vesayet sistemleri icazet verecek. Atalarımız ne güzel demişler; çok ebe çocuk boğar demişler."