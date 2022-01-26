Soylu mahkemenin 'görevden alın' dediği AKP'li başkanları makamında ağırladı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu milletvekili Seyit Torun, 20 gün önce ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarından hapis cezası alan ancak haklarında hiçbir işlem yapılmayan AKP'li Şırnak Uludere ve Hilal belediye başkanlarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ettiğini söyledi.

Torun, "Mahkeme İçişleri Bakanlığı’na ‘bu kişileri görevden alın’ diyor, Soylu görevden almıyor, yetmezmiş gibi makamında ağırlayıp poz veriyor. Bu artık hukuksuzluk değil çürümüşlüktür. Soylu artık suçu koruyan bir suç işleri bakanıdır” dedi.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada; Şırnak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin AKP'li Şırnak Uludere Belediye Başkanı ve Hilal Belde Belediye Başkanı hakkında 6 Ocak’ta, ihaleye fesat karıştırmak ve rüşvet suçlarından 3 ve 6 yıl hapis cezaları verdiğini ve bu kişilerin görevden alınması için İçişleri Bakanlığı’na bildirimde bulunmasına karar verdiğini aktardı. Torun, 20 gün geçmesine rağmen, belediye başkanları hakkında hiçbir işlem yapılmamasına tepki gösterdi.

'Soylu suçu koruyor, istifa etmelidir'

Seyit Torun şu açıklamayı yaptı:

"Şimdi yine Süleyman Soylu’nun içinde olduğu bir skandalla karşı karşıyayız. Mahkemenin ‘görevden alın’ dediği belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı’nda Süleyman Soylu’yu ziyaret etti. Soylu, görevden alınması gereken bu kişileri Bakanlıkta ağırlayarak poz verdi. Bu fotoğraf iktidarın çürümüşlüğünün fotoğrafıdır. Soylu artık, suçu koruyan bir ‘Suç İşleri Bakanı’dır. İçişleri Bakanlığı, mahkeme kararını ayaklar altına alan kendisini yargının üstünde gören bir kişi tarafından yönetilmektedir. Oturduğu koltuğa yakışmayan bu kişi bir an önce istifa etmelidir.

Bizim belediyelerimize bin türlü iftira atan, tetikçi müfettişler göndererek iftiralarına delil arayan, yargı kararı olmadan Yalova Belediye Başkanımızı görevden alan iktidar, hapis cezası alan belediye başkanları hakkında tek bir işlem yapmıyor. Artık bu hukuksuzluk değil çürümüşlüktür.

Her fırsatta belediyelerimize bin türlü iftira atan Erdoğan’a da sesleniyorum: Niye sesiniz çıkmıyor? Grup toplantılarını videolu şovlara çeviren Erdoğan’a soruyorum: Niye bir video da rüşvete, yolsuzluğa bulaşan belediye başkanlarına ve onlara arka çıkan İçişleri Bakanı’na çekmiyorsun?"

Meclis gündemine taşıdı

Torun, Meclis Başkanlığı’na, İçişleri Bakanı Soylu’nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi de verdi. Torun, Soylu’ya, “Hakkında yargı kararı bulunan belediye başkanlarının görevden alınmama gerekçesi nedir? Mahkeme kararına uymamak suç değil midir? İçişleri Bakanlığı kendini yargı kararlarının üzerinde mi görmektedir?” sorularını yöneltti. (ANKA)