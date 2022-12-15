Soylu: Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar, biz yapsak çarmıha gererler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis cezası kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererler" yorumunda bulundu.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Birincisi yargıya saygı duymak lazım. Yargıyı en üst noktaya taşımak, yargıyı töhmet altında bırakmak doğru bir davranış değil. Kesinleşmemiş, daha adımları olan bir yargı kararı var. Yargının bundan sonraki süreçlerini etkilemeye çalışan, yargının kendi ilkeleri ile karar almasını etkilemeye çalışmaktır. Bunlardan bir tanesini biz yapsak, çarmıha gererlerdi.

Buna 'Bizans oyunu' deriz, bizi basamak olarak kullanarak siyasallaştırmaya çalışan, elde edeceği pozisyonlar için ortaya çıkarılmış bir süreçtir.Yargı süreci devam ediyor. Biz ne denirse densin, hangi iftirayı atarlarsa atsınlar; devletin vermiş olduğu görevi yapmaya devam edeceğiz. Hakaret etmek uygun bir davranış değil."