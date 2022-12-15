İmamoğlu'na verilen cezanın mağduru AKP'ymiş: 'Erdoğan ve partimiz hakkında linç kampanyası yürütülüyor'

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı üzerinden Erdoğan ve partisine yönelik linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hapis ve siyasi yasak kararına yönelik tepkilerin ardından, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP hakkında 'linç kampanyası' yürütüldüğünü iddia etti.

Sosyal medya hesabından, "AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir! Ak Parti millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir'' diyen Çelik, ''AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir! AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır! Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz'' ifadelerini kullandı. 

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