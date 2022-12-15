Altılı masa İmamoğlu için Saraçhane'de

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "YSK üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. İmamoğlu'nun avukatları istinafa başvuracak. İstinafın kararı onaması durumunda İmamoğlu'na siyasi yasak uygulanacak.

Dün altılı masayı oluşturan parti başkanları, İmamoğlu'na verilen cezaya karşı İstanbul'da Saraçhane’de bir araya gelme kararı almıştı. Binlerce kişi Saraçhane'de buluşurken, Saadet Partisi Genel Başkanı bir mesaj yollayarak katılamayacağını duyurdu. Karamollaoğlu, "Ertelenmesi mümkün olmayan sağlık kontrolüm nedeniyle Saraçhane'deki anlamlı programda olamayacağım. Oradaki herkese canı gönülden selamlarımı iletiyorum. Her daim adalet, herkese adalet" dedi.

Saraçhane'deki İBB binası önünde kurulan sahnede sırasıyla Ekrem İmamoğlu, Sabri Tekir, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu konuşma yapacak. Mitinge CHP'li il ve ilçe belediye başkanları ile altı partinin genel başkan yardımcıları da katılıyor.

Konuşmaların yapılması için kurulan platformda "Millet iradesine sahip çıkıyor" ifadelerine yer verildi.

Halktv.com.tr'nin haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İBB binasına giriş yaptı. Liderleri, İmamoğlu karşıladı.

CHP'nin büyükşehir belediye başkanları ve İstanbul ilçe belediye başkanları da İmamoğlu'na destek için sahneye geldi.

İmamoğlu: Bunlar hasta hasta

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geldi. İmamoğlu "Burası Saraçhane, burası sizin eviniz, burası milletin evi, burada siz ne derseniz o olur" diyerek konuşmasına başladı.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"- Onlar sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için mahkemeden karar çıkardılar. Allah aşkına bu ülkeyi yönetenlerin ey vatandaşlarım sizinle ne dertleri var?

- (Hükümet istifa sloganları üzerine) Öyle kolay kaçmak yok. Onları gönderecek 6 siyasi partinin lideri burada.

- Bu ülkeyi yönetenlerin sizinle derdi ne biliyor musunuz. Bunlar hasta hasta. Hem de çok hasta. Bunlar milletin iradelerine karşı alerjisi olan insanlar.

- Milli irade kendilerinden yana bir karar verirse hiç sorun yok ama başka türlü bir karar çıkarsa bütün arızalar başlıyor. Milli iradeyi geçersiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama yapsınlar, nafile, nafile, nafile.

- İstanbul, 3.5 yıldır vicdana ve mantığa uygun bir şekilde yönetiliyor. İstanbul'da artık hiçbir zaman İstanbullunun heba edecek bir düzene asla izin vermeyecek. Artık İstanbullunun adaletsiz kısacası insafsız bir yönetime tahammülü yok. Türkiye'de aynen bu şiarla görevini bu şekilde yapan 11 belediye başkanımız sayesinde de Türkiye'de millet israf düzenini istemiyor. 1001 numara çeviriyorlar.

- Cumhuriyet yöneticilerin yani bizlerin hadlerini bildiği bir rejimdir. Kim olursa olsun hangi partiden olursa olsun halkın oylarıyla seçilmiş bir yöneticiyi hukuksuz bir şekilde görevden almak haddini bilmemek demektir.

- Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Atatürk'ün dediği gibi 'Toplumda en yüksek hürriyetin sağlanması ve korunması için Cumhuriyet kuruldu.' Bu yüksek hürriyeti nasıl kuracağız? Atatürk, 'Milli egemenliğin kurulmasıyla' diyor. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyor.

- Türkiye yol ayrımındadır. Milli egemenliği kabul edenlerle, milli iradeye alerjisi olanlar arasında bir yol ayrımındayız. Milli egemenliği, kayıtsız şartsız kabul edenlerin yanında duracaksınız. Hepimize eşit saygı, sevgi duyulmasını istiyorsunuz adres altılı masa.

- Altılı masanın en çalışkan neferi olacağım. Genel başkanlarımın ve hepinizin huzurunda söz veriyorum. Türkiye'nin işte buna çok ihtiyacı var.

- Ben ortak akla, ortak aklın iradesine inanıyorum. Toplumun birlikte barış içinde ortak bir geleceği inşa edebileceğine inanıyorum. Onlardan ve onların dikte ettirdiği yok hükmündeki kararlardan asla korkmuyorum. Benim sığınacak mahkemelerim, hakimlerim yok ama çok şanslıyım, benim arkamda 16 milyon hemşerim var, milletimiz var. Bu masanın vatansever liderleri ve onların kurduğu büyük Türkiye İttifakı var.

- Bu dava bana açılmış bir dava değil, bu dava partili davası değil, bu dava ülke davası, bu dava adalet davası..."

İmamoğlu "Her şey çok güzel olacak" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Daha sonra kürsüye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu çağırdı.

Kılıçdaroğlu: Adalet ya gelecek ya gelecek

Kılıçdaroğlu 11 madde halinde düşüncelerini aktaracağını belirterek şunları söyledi:

"1) Mevlana der ki; adalet kutup yıldızı gibidir. Yerinde sabit durur ve kainat onun etrafında döner. Bugün bizi buraya getiren yaşadığımız adaletsizliktir. Ama hepinizin huzurunda söz veriyorum adalet ya gelecek ya gelecek.

2) Adaleti dağıtacak kişi hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vermek zorundadır. Yani yargıç hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar vermek zorundadır. Bu yapılmadığı takdirde adaletsizlik olur.

3) Adaleti dağıtacak kişi kralın sofrasına, sultanın sofrasına, sarayın sofrasına asla oturmayacak. Çünkü sofraya oturan alimin verdiği fetva yanlıştır ve doğru olmaz.

4) Milli irade. 1921 ve 1924 Anayasalarının birinci maddesi şudur; hakimiyet milletindir. Bugünkü diliyle yeni Anayasa'da ve Meclis'in duvarında yazılı olan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletin iradesine bugün darbe vurulmuştur. 16 milyon İstanbullunun iradesine bir yargıç aracılığıyla darbe vurulmuştur. Biz milli iradeyi yeniden ama yeniden inşa edeceğiz.

5) Adalet bugün yaşadığımız Türkiye'de temel bir Türkiye sorununa dönüşmüştür. Çünkü, sokakta herhangi bir vatandaşa sorun bu ülkede adalet var mıdır diye. Emin olun büyük bir kısmı bu ülkede adalet yoktur diyecek. Ama bizler Altılı Masa olarak adalet konusunda kararlıyız ve adaleti bu ülkeye mutlaka ama mutlaka getireceğiz.

Bugün Türkiye'de hiç kimse kendini güvende hissetmiyor, hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukuku var. Bu manzarayı bitireceğiz.

6) Yargıyı itibarsızlaştıranlar var. Ağacın kurdu kendi içindedir. Uyuşturucu baronlarına ses çıkarmazlar, parti teşkilatından gelenleri hakimlik savcılık koltuğuna oturturlar, çetelerle yan yana gezerler. Bu tabloyu değiştireceğiz. Adaletin ağacı görkemli ve sağlıklı olacak.

7) Zulmün artsın ki tez zeval bulasın. Evet zulüm var öteden beri var. Milletvekillerimiz, gazeteciler tutuklandı. İstanbul İl Başkanımız siyasi yasak kapsamına alındı. Bu tablo zulmün arttığı bir tablodur bu da yakında zeval bulacaklar demektir. Onları göndereceğiz.

8) İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar asla ve asla kabule dilemez. Toplumun vicdanı kanamaktadır. Ekrem Başkan hakkında verilen karar bize bir birimlik dahi geri adım attırmayacaktır. Biz Başkanın arkasında duracağız. Çünkü bizim kupon arazi merakımız yok. Her belediye başkanımız halka hizmet eder. Halka hizmet hakka hizmettir.

Hiç kimse Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz.

9) Göndereceğiz. Adaletsizliği kural haline getirenleri, milli iradeye darbe yapanları göndereceğiz. Altılı Masa kararlı bu ülkeye huzuru ve bereketi getireceğiz.

10) Hiç kimse unutmasın ve umutsuzluğa kapılmasın bu bir yüz metre koşusu değil. Bu bir maratondur sonuna geldik. 6 ay sonra maraton bitecek. Yeni bir Türkiye'yi göreceksiniz.

11) Asla başınızı öne eğmeyin önümüzde 6 ay kaldı geliyoruz. Siz de haykırın iktidar, iktidar, iktidar."

Babacan: Bu hukuksuzluğu reddediyorum

Kılıçdaroğlu'ndan sonra kürsüye gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ekrem İmamoğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yapılan hukuksuzluğu reddettiğini söyledi. "Bu hukuksuzluğu reddediyorum" diyen Babacan "Daha dünün ezileni" dediği Erdoğan için "şimdi başkalarını ezmeye başlıyor" ifadesini kullandı.

Babacan "Bu millet "Nâzım Hikmetlere, Ahmet Kayalara, Necip Fazıllara, Halide Ediplere zulmedenleri tarihin tozlu sayfalarına gömmüştür" ifadelerini kullandığı konuşmasında "Biz herkes için özgürlük, adalet demek için buradayız" diye konuştu. "Tek imzayla yöneten şu anda artık ülkeyi bataklıklara sürüklemekte. Bu ülkeyi bataklığa düşürmüş durumda" diyen Babacan "Korku mu umut mu? Depresyon mu mutluluk mu? Açlık mı zenginlik mi? Nasıl bir Türkiye'de yaşayacağımızı ilk seçimde bu meydan belirleyecek" diye konuştu.

Uysal: Bu kararı aldıranları biliyoruz

DP Genel Başkanı Uysal ise "Türk milletinin tarihi yürüyüşünde bir önemli kilometre taşının bulunduğu noktadayız" dedi. Büyük bir üzüntü içerisinde olduğunu söyleyen Uysal "Bu büyük millet bu kadar kötülüğü hak etmiyor" dedi. Uysal "Bu kararı aldıranları biliyoruz, herkesin bildiği sır" ifadesini kullandı.

Davutoğlu: 1998'de hangi değerleri savunduysam aynı değerler için buradayım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise konuşmasında "Meselemiz sadece sayın İmamoğlu'nun hak ettiği makamı korumak değildir, meselemiz İstanbul seçmeninin iradesini korumak, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik değerlerini korumaktır. Dün yargı bir kez daha siyasallaştı ama bizim meselemiz siyaset üstü bir mesele" dedi.

Davutoğlu "21 Nisan 1998'de Büyükşehir Belediye binasında hangi değeri savunduysam yine aynı değerler için buradayım" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'a seslenen Davutoğlu "Sakın ha bize tarafsız ve bağımsız mahkeme kararlar demeyin. İnanmayız" dedi ve Rahip Brunson ve Deniz Yücel davasını hatırlattı.

Yargı mensuplarına seslenen Davutoğlu "Alacağınız karar Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini şekillendirecek" diye konuştu, "Hiçbir siyasi talimata uymayın" dedi. AKP seçmenine seslenen Davutoğlu "Sizler vesayete karşı milli irade dediniz her zaman. Sakın ha asla tahriklere kapılmayın, milli iradeyi esir alanlara karşı sesinizi yükseltin" dedi.