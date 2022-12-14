Soylu: Maalesef suçta kamu görevlilerini de görüyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da polislerin de gözaltına alındığı silah kaçakçılığı operasyonuna ilişkin, "Kimse devletin üniforması altında suç işleme özgürlüğüne sahip değildir, gereğini yerine getiriyoruz, getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Şanlıurfa Valiliği'nde "Zincir 2" ve "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu, gazetecilerin, kentte silah kaçakçılığı yapan ve aralarında polislerin de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyona ilişkin sorularını yanıtladı.

Soylu, operasyonda 10'u polis memuru, 1'i avukat olmak üzere 14 zanlının gözaltına alındığını ve bunlardan 13'ünün tutuklandığını aktardı.

'Maalesef çürük yumurtalar oluyor'

İçişleri Bakanı Soylu, şunları kaydetti:

"Elbette suç sadece sivillere yönelik bir hadise değildir. Maalesef suçta kamu görevlilerini de görüyoruz. Önemli olan burada suçlu kim olursa olsun gereğini yerine getirmektir. Zaten 15 Temmuz da kamu görevlileri üzerinden biçimlendirilmeye çalışılan bir darbe teşebbüsüdür. Maalesef çürük yumurtalar oluyor, biz de gereğini yapmakla mükellefiz. Şanlıurfa bir sınır hattıdır, bu sınır hattında şu anda güvenli bölge olarak nitelendirdiğimiz Tel Abyad ve Rasulayn da var. Oradan getirdikleri kalaşnikofları burada yine bir zincir üzerinden başka yerlere aktarılmak için yasa dışı silah kaçakçılığına başvuran bir ekibi, yine güvenlik güçlerimiz, emniyet teşkilatımız, istihbaratımız başarılı bir şekilde tespit etti. Zincirin bir halkası bir avukattı, o avukat üzerinden yürüyerek 3 sivil, 10 da polis memurunun bu işe karıştığını görünce hemen operasyona döndü. Burada 10 polis memuru, 3 sivil ile 1 avukat gözaltına alındı. 9 polis memuru tutuklandı, 1'i de adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer 3 sivil ile 1 avukat, onlar da tutuklandılar. Bu olayı gerçekleştirenlerin bir bölümü.

Burada başka bir şey daha var bilmenizi isterim, bu olayın ilk safhası. Burada özellikle dijitaller incelendikten sonra hangi hatta sirayet ettiği belirlenecek ve buna yönelik de bir genişleme imkanı olabilecektir. Bizim görevimiz suçluyu yakalamaktır. Cinsi, cibilliyeti, çalıştığı yer hiç önemli değildir. Kimse devletin üniforması altında suç işleme özgürlüğüne sahip değildir, gereğini yerine getiriyoruz, getirmeye devam ediyoruz."

Soylu, gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürlerinin bulunmadığını aktararak, "Belki bir düzeltme yapmak gerekir, 'emniyet müdürleri de vardı' diye bir değerlendirme yapıldı silah kaçakçılığıyla alakalı, oradaki kalaşnikoflarla alakalı. Orada bir emniyet müdürü yok, bunların 10'u da polis memuru, buna yönelik bir operasyon. Emniyet müdürü de olsa emniyet müdürü de alınır, polis de alınır, daha başka rütbeli varsa o da alınır" ifadesini kullandı.