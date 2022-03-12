Soylu: 'Küresel şampiyonlar ligine tabi olsaydık Ukrayna'dan daha zor durumdaydık'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya Diplomasi Forumu’nda yaptığı açıklamada "Eğer biz küresel aktörlere, küresel şirketlere, Türkiye olarak küresel şampiyonlar ligine tabi olsaydık, Ukrayna’dan daha zor bir durumda kalırdık, bu kadar açık ve net" ifadelerini kullandı.

Soylu, "30 bin, 40 bin, 50 bin dolarlık kişi başına gelir seviyesinin üzerinde olan ülkeler insanlarına problem hissettirmek istemiyor. Doğunun altı zengin, batının üstü zengin. Batının altı fakir, doğunun üstü fakir" dedi.

Soylu varsayımını şöyle desteklemeye çalıştı:

"Çünkü 40, 50, 60 bin dolarlık seviyedeki ülkelerdeki yöneticiler diğer ülkelerdeki insanları 500 dolar ve altında bırakmak için kendilerine ait bir çaba üretiyorlar."

Süleyman Soylu "Bu küresel akılla dünyayı ne terör örgütlerinden kurtarabiliriz, ne iç savaşlardan kurtarabiliriz ne vekalet savaşlardan, ne kitlesel göçlerden ne uyuşturucu yaygınlığından kurtarabiliriz" derken "Avrupa Amerika’nın vagonudur Ne derse onu yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

'Nereye gittiler, bunlar? Afganistan, Doğu Türkistan, Çin arasındaki bir bölgeye...'

Soylu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Rakka DEAŞ’ın elindeyken, PYD’nin, PKK’nın eline bir tek kurşun atılmadan nasıl geçti. Yani Rakka’daki DEAŞ’lılar ne oldu. Bunlar bir terör örgütüydü. Nereye gittiler, bunlar? Gittikleri yeri söyleyeyim. Afganistan, Doğu Türkistan, Çin arasındaki bir bölgeye yeni bir istikrarsızlığı ortaya çıkartmak için sevk edildiler. Yani yeni bir oyun kurgulamak yeni bir süreç yönetmek için. DEAŞ nereden çıktı? Bir terör örgütü. El Kaide’yi kim üretmişti. El Kaide’yi kim niçin üretmişti. Kim niye kaldırdı sonra. DEAŞ, El Kaide’nin bir türevidir. Düşünce olarak da felsefi olarak da sistematik olarak da onun bir türevidir."

Soylu konuşmasının devamında "Londra’nın merkezinde ağır silahlı polisler, Berlin’de bir uluslararası toplantı yapılırken kıyamet yarısı bir şey kopuyor. Herkes birbirine giriyor, Londra’da insanlar metro ile seyahat etmekten korkuyorlar. Avrupa’nın birçok yerinde böyle" diye ekledi.