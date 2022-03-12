Halk yine ayçiçek yağı sırasında

Geçtiğimiz günlerde, ayçiçek yağı stoklarının tükenmesi ve fiyatların daha da artması riskine karşı yurttaşlar uzun yağ kuyrukları oluşturmuş ve ayçiçek yağının fahiş fiyatlara satışa sunulması, yağların stoklanması gibi usulsüzlükler gündeme gelmişti.

Ayçiçek yağı gündemine dair ortaya çıkan yeni bir görüntü sosyal medyada dikkat çekti. İstanbul'daki bir gross markette çekildiği anlaşılan görüntüde, yurttaşların 5 litrelik ayçiçek yağlarından almaya çalışmasından dolayı izdiham yaşandı.

Görüntü şöyle: