Ayçiçek yağı yüklü 4 gemi Rusya'dan yola çıktı

Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü geminin yola çıktığı, 15 Mart'ta Mersin'de olmasının beklendiği açıklandı. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemininin de Rostov Limanı'ndan yola çıktığı belirtildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi, Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır" denildi.