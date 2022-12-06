Soylu: Kılıçdaroğlu zavallı bir adam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya manevi tazminat davası açtıklarını duyurmuş ve "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; "Şerefsiz" hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!" ifadelerini kullanmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Soylu, Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "zavallı" dedi.

Avukat Çelik'in söz konusu paylaşımını alıntılayan Soylu, Şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu zavallı bir adam.

Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener'in çalımlarından sıyrılmak gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor ettiriyor.

Peki yeni tetikçisi FETÖ’cü avukata nasıl teslim oldu?

Cevap: Kaset kumpası sonrası 'Elektronik Kelepçe"