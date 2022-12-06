Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'ya 'ederi kadar' dava

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 bütçe görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada daha önceki "uyuşturucu" iddialarını tekrarlamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu sözlere Twitter'dan "Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete 'Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor' iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir" şeklinde yanıt vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Soylu'ya manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu. Çelik, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; "Şerefsiz" hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!" ifadesini kullandı.