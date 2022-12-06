Murat Yetkin: Kılıçdaroğlu, Soylu'yu Erdoğan'ın yumuşak karnı görüyor

Gazeteci Murat Yetkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İBB'yi hedef aldıkça, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Soylu'ya yüklendiğini belirterek, "Adeta Soylu’yu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yumuşak karnı görüyor" dedi.

Yetkin Report'taki yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 Bütçe görüşmeleri sırasında Soylu'ya 4 soru yönelttiğini kaydeden Yetkin, "Erdoğan’ın 2023 seçimleri sürecinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile birlikte en çok İçişleri Bakanı Soylu’ya güveni olduğuysa Ankara siyaset kulislerinde herkesin bildiği sır. Yumuşak karın olsa da olmasa da Erdoğan’ın Soylu’dan 2023 seçimlerine dek vazgeçmesi zor görünüyor" ifadelerini kullandı.