Soylu kayyumların 'nedenini' anlattı: Cumhurbaşkanımız 'rahatsızım' dedi, hepsini görevden aldık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede HDP'li belediyelere kayyum atanması sürecine dair konuşurken "Ben İçişleri Bakanı oldum. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. Bunları derhal görevden alacaksın' dedi. İki gün geçti, hepsini görevden aldık" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'nın Yıldıztabya Mahallesi'nde konuşan Süleyman Soylu, kayyum talimatının AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini söyledi. Soylu, "Ben İçişleri Bakanı oldum. Cumhurbaşkanımız beni çağırdı. 'Süleyman, ben bu Güneydoğu'daki HDP'nin, PKK'nın belediyelerinden rahatsızım. Çünkü bunlar çocukları alıp dağa götürüyorlar. Devletin vergilerini PKK'ya gönderiyorlar. Onlar da kurşun olarak bizim Mehmetçiğimize dönüyor. Bunları derhal görevden alacaksın.' dedi. İki gün geçti, hepsini görevden aldık" diye konuştu.

Bakan Soylu, önceki gün de belediyelere atanan kayyumlarla "Turizm arttı. Organize sanayi sitelerinde yatırımcılar sıra bekliyor" diyerek övünmüştü. (AA)