Soylu: Kayyum belediyeler yaptık, Mardin, Diyarbakır turizm rekorları kırıyor

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, İstanbul Fatih'te Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı'nın düzenlediği kahvaltı etkinliğine katıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Soylu, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, Türkiye'ye ne getirmek istiyorlar, ne getirmek istemektedirler? Bu çok net ve açıktır Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, bu ülkeye Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak istemektedirler. Tayyip Erdoğan gitsin isteyenler, çok açık söyleyeceğim, bu ülkede Apo ile Selo'nun serbest bırakılmasını istemektedirler.

Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, bu ülkede 15 Temmuz'u yapan FETÖ'nün tekrar Türkiye'nin devletine egemen olmasını yani dolayısıyla Amerika'nın egemen olmasını sağlamak istemektedirler. Tayyip Erdoğan gitsin diyenler, bu ülkede kayyum belediyeler yaptık. Hepiniz gittiğinde şahit oluyorsunuz.

Bugün Mardin turizm rekorları kırıyor. Bugün Diyarbakır turizm rekorları kırıyor. Bugün Mardin'de organize sanayi sitelerinde, yatırımcılar sıra bekliyorlar. Diyarbakır'da yer yok, sıra bekliyorlar."