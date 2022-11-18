Soylu: İstiklal Caddesi’ndeki saldırı Münbiç’ten oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan İçişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin "Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu" dedi.

Soylu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir.

Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 – 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor.

Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir.

Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu.

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