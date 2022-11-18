Soylu: İstiklal Caddesi’ndeki saldırı Münbiç’ten oldu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan İçişleri Bakanlığı bütçesine ilişkin toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıya ilişkin "Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu" dedi.
Soylu'nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
- Terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir.
- Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 – 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor.
- Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir.
- Mersin’deki de, İstiklal Caddesi’ndeki saldırı da Münbiç’ten oldu.
'Uyuşturucu ile ilgili iftiralar yabancı büyükelçilerin morfini altındadır'
- Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi. Uyuşturucu suçlarından 119 bin 134 kişi içeride. Gözaltına aldığımız kişilerde tutuklama oranı diğer ülkelerden yüksektir. İlk kez uyuşturucu satanların sayısı 18 binden 13 bine kadar indi.
- Uyuşturucu PKK’nın büyük finans kaynağıdır. Almanya’daki raporda AB’de uyuşturucunun yüzde 80’inin PKK kaynaklı olduğu görülmüştür. Yaklaşan seçim bazılarının psikolojini bozmuştur. Bu mücadeleyi veren güçlerimize iftira atılmamalıydı. Kimse kusura bakmasın devletin ve kurumlarını temsil eden kişiler olarak buradayız. İftira atanlar namerttir, delilleri tek tek ortaya koysun hesaplaşalım.
- Türkiye uyuşturucuyla mücadelenin en parlak dönemini yaşamaktadır. Mücadelemizin 2022 yılının ilk 10 ayında 200 bin operasyon ile 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır.
- Uyuşturucu ile ilgili bu iftiralar yabancı büyükelçilerin morfini altındadır. Bugün batının oyuncağı olan kimseler bu mücadeleyi karalamaya çalışmaktadır.