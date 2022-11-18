'Bakanlarımız çok kıymetli ama biz cumhurbaşkanımızın durduğu yerde durmak zorundayız'

İstiklal Caddesi'ndeki saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz, bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Tekrar altını çizerek ifade ediyorum: Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklamadan bir gün sonra Biden'la görüşen Erdoğan, taziye mesajı nedeniyle teşekkür etmişti.

Bu konuda Meclis'te yaşanan bir tartışma sırasında AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "İçişleri Bakanımızın duygusal bir yoğunlukta ifade etmiş olduğu, Amerika'nın yaptığı yanlışa atıfla söylediği ifadeyi de gerçekçi buluyorum” dedi.

Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin, AKP'li Turan'a, “Sayın Soylu ile Erdoğan arasında farklı değerlendirmeler ve çizgi var” hatırlatmasını yaptığını belirtirken, aldığı yanıtı köşesine taşıdı:

“… Sayın Erdoğan cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız. Kendisinin durduğu yeri çok önemsiyoruz. Bakanlarımız da çok kıymetli ama biz cumhurbaşkanımızın durduğu yerde durmak zorundayız.”