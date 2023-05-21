Soylu: İki şark görevini bir şark görevine düşüreceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Allah nasip ederse 2025 yılı sonu itibariyle iki şark görevini bir şark görevine düşüreceğiz" dedi.

DHA'nın haberine göre; Soylu, Şişli'de özel bir otelde Emniyet Genel Müdürlüğü personelleri ile kahvaltı programına katıldı. Soylu, yemeğin ardından konuşma yaptı.

Soylu, konuşmasında şark görevine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"2012 yılına kadar bu ülkede polis teşkilatının tek şark görevi vardı. 2012 yılından sonra tek şark görevi, iki şark görevine çıkarıldı. Şimdi son dönemde arkadaşlarımızla bir değişiklik yaptık. İsteyen iki şarkını bir araya getirirse bir takım indirimleri de yani bazılarında bir yıllık, bazılarında iki yıllık, bazılarında üç yıllık indirimleri yapabileceğimizi de ortaya koyduk.

Doğu ve Güneydoğu'da veya şark vilayetlerinde de ciddi şekilde huzur ve güven yavaş yavaş yerine oturmaktadır. Bu PKK'nın ve onun siyasi uzantısının son dönemlerde kaybettiği güçle de bir vesileyle çok net ortadadır. Demek ki bir çok önemli adımlar attık. Doğuyla batı arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırdık. En önemli meselelerden bir tanesi de Doğu ve Güneydoğu huzurlu bir hale gelmeye başladı, geldi. Daha da gelecek inşallah.

Bu genel tablo içerisinde Allah nasip ederse 2025 yılı sonu itibariyle tekrar söylüyorum 2025 yılı sonu itibariyle iki şark görevini bir şark görevine düşüreceğiz. Genel planlamamızı, programlamamızı bunun için gerçekleştiriyoruz, bunun için yapıyoruz. Bu zaman diliminde olduğu gibi o zaman dilimi içerisinde de mevcut görevinde olanlar da bundan istifade edebilme hakkına sahip olacaklar. Yani fiili olarak bugünden itibaren esas itibariyle başlamış olacak. Onun için bu vesileyle ben öncelikle tekrar bu adımın da polis teşkilatına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."