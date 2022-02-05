Soylu İdlib'de konuştu: 'Sayın Cumhurbaşkanımız buradan elimizi çekmememizi talimatlandırdı'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib'e gitti. İHA'nın haberine göre Soylu burada yapımı devam eden briket evleri inceledi.

Soylu'nun İdlib gezisine dair gün içerisinde başka bir detay verilmedi.

Öte yandan Soylu burada çeşitli açıklamalarda bulundu. Soylu, "Bir büyük sınavdan geçiyoruz" derken "Bu sınavda vahşi batının o acımasız kollarına bu mazlum insanları bırakmıyoruz. Eğer bıraksak ne olacak? Yunan sınırında 19 kişiyi acımasızca donmaya, ölmeye iten ve bunun için de vicdanında en ufak bir sıkıntı olmayan bir anlayışın insafına terk ederiz bu insanları" ifadelerini kullandı.

Suriye hakkında "Küresel güçlerin tepinme sahası olması vicdanımızı zedeliyor" diyen Soylu, Suriye'den "ellerini çekmemeleri" konusunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoağan'dan talimat aldıklarını söyledi.

Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan buradan elimizi çekmememizi, insani olarak sürekli burada bulunmamızı ve bu bölgelerdeki hayat standartlarını sürekli olarak yükseltilmesini talimatlandırdı. Bu çerçevede bütün kurumlarımız da çalışıyor." dedi.