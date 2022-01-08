Soylu İBB'ye 'terörist' suçlaması yapmıştı: Tutuklanan isim AKP üyesiymiş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, TV5’de yayınlanan “Konuşmadan Olmaz” programında Hasan Basri Akdemir’in sorularını cevapladı.

Ongun, İBB’de ‘terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin çalıştırıldığı’ iddiasını cevaplarken, yürütülen teftiş sırasında kendilerinden ihale, doğrudan alım ve ruhsat verilerinin istendiğini, bu teftişin basında ‘Bir şey bulacağız araştırması’ olarak nitelendirildiğini, bu sebeple siyasi bir teftiş olduğunu söyledi.

Ongun, İBB’de DİAYDER’den tutuklanan 3 kişiden birinin, 2004’ten beri AKP üyesi olduğunu kaydetti.

"Güvenlik soruşturması bilgilerini açıklamak suçtur" diyen Ongun, söz konusu kişisel verileri açıklamanın cezasının olduğunu da hatırlattı. Ongun, “Görümce sorunsa, o zaman şunu hatırlatmamız lâzım: Bugün hâlâ bakanlık görevi yapan bir bakanımızın kardeşi, malûm terör örgütünden ötürü cezaevinde. Hani iltisak? Avrupa’nın en önemli ülkelerinden birindeki büyükelçimizin general ağabeyi, cezaevinde, malûm terör örgütü iddiasıyla" diye konuştu.

'Teftiş, ‘bir şey bulacağız’ araştırması gibi'

İBB’ye başlatılan "özel teftiş" konusunda da bilgi veren Ongun, "Göreve geldiğimizden beri yaptığımız tüm ihaleler istendi. Göreve geldiğimizden beri yaptığımız tüm doğrudan teminler istendi. Göreve geldiğimiz günden bu yana verdiğimiz bütün ruhsatlarla ilgili belgeler istendi. Yani böyle ‘Bir şey bulacağım’ araştırması. Öyle yorumluyor gazeteciler, ben değil" dedi.

İBB Sözcüsü, İmamoğlu döneminde kaç kişinin işe alındığı, kaç kişinin işten çıkarıldığına dair soruyu da cevaplarken, Cumhurbaşkanının da yanıltıldığını söyledi.

'Tutuklu DİAYDER’li mi onu bile bilmiyor'

Ongun, PKK irtibatlı olduğu iddia edilen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) mensubu kişilerin İBB’de işe alındığı iddiasını da cevapladı. Ongun, 3 görevlinin, 15 Eylül 2021’de yapılan bir operasyonla tutuklandığını, henüz mahkemeye çıkmadıklarını, iddianamenin yeni kabul edildiğini, cezaevinde mahkemeye çıkmayı beklediklerini söyledi. Bu 3 kişinin DİAYDER’li olduğunun iddia edildiğini belirten Ongun, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben iddianameyi okuyorum; tutuklu adam diyor ki, ‘Ya ben DİAYDER’li miyim değil miyim, onu bile bilmiyorum. ‘Ben bilmem ne mescidinde 15 yıldır imamlık yapıyorum zaten’ diyor. Bilmiyor bile. Yok efendim yardım kartları vermişiz. Neye göre söylüyorsun? 2 kişinin telefon görüşmesine göre söylüyor. E iddianamenin 251’inci sayfasında ne yazıyor? Bu 3 tutuklu kişiden bir tanesi diyor ki aynen, ‘2004 yılından beri İstanbul Beylikdüzü Gürpınar AK Parti aktif üyesiyim. Yani şimdi diyebilir misiniz bu partimizin terörle ilişkisi var diye? Diyemezsiniz? 2 kişi bir şey konuşuyor."