İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) her ay bazı gazetecilere maaş verdiğini öne sürdü. Soylu,"Bazı gazetecilere her ay 15 bin lira, bazı gazetecilere her ay 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz" dedi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı maaş tartışmasına ilişkin "Küçük bir İstanbul iktidarından beslenen gazeteciler varsa eğer, koskoca bir Türkiye iktidarından, diğer belediyelerden beslenen kimler ve kimler vardır" dedi.