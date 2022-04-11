Soylu, Göç İdaresi'ni eleştiren Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Göç İdaresi Başkanlığının 9’uncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle Göç İdaresi Başkanlığı'ndan bir heyeti makamında ağırlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Göç İdaresi Başkanlığı’nın görevini yerine getirmediği ifadelerine ilişkin, “O bir kere SGK Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye’ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin" dedi.

Soylu'nun konuya dair açıklaması şöyle:

"Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O kendi SGK Genel Müdürlüğü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediliyor zannediyor. Bu eski Türkiye değil. Göç İdaresi Başkanı onun illegal bir şekilde SGK’ya taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. O bir kere SGK Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye’ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin. Kimleri oraya taşıdığının bedelini ödesin. Göç İdaresi, tarihinin en büyük mücadelesini gösteriyor, sahil güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyor. Kara çalmak, iftira atmak her zamanki karakterleridir. Ne kadar yabancı gelmiş, nereden geçmiş, nasıl geçmiş, nasıl olmuş? Bir takım sorular soruyor. O soruların cevapları verildi Türkiye’de." (İHA)