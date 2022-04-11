Kılıçdaroğlu: Göç idaresine gitmem gerekiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Göç İdaresi Başkanlığı'nın Jandarma Genel Komutanlığı'na ait olan ve şiir içeren bir tweeti retweet etmesine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu "Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum: 1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu? 2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz? 3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?" dedi.

Paylaşımdaki şiire tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü! Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde" ifadelerini kullandı.