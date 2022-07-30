Soylu: Gecenin ikisine, üçüne kadar nasıl geziyorsanız aynısı Şam'da da olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ta Cudi Dağı'nda yaptığı konuşmasında "Gecenin ikisine, üçüne kadar Silopi'den Şırnak'a kadar, Cizre'ye kadar sokaklarda nasıl geziyorsanız, bilesiniz ki bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Aynısı Şam'da olacak, aynısı Halep'te olacak, aynısı Bağdat'ta olacak" dedi.

"2. Cudi Festivali"nde konuşan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Huzuru Diyarbakır'a, huzura Ağrı Dağı'na, huzuru Tendürek’e, huzuru evet Hakuk'tan Avaşin Basyan’a kadar huzuru Şam’a, huzuru Tahran’a, huzuru Bağdat'a, huzuru Yemen'e, huzuru Libya'ya, huzuru Balkanlar'a, Orta Doğu'ya ve ta Kafkasya'ya getirmek bizim sorumluluğumuzdur. Burada bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Gecenin ikisine, üçüne kadar Silopi'den Şırnak'a kadar, Cizre'ye kadar sokaklarda nasıl geziyorsanız, bilesiniz ki bir kardeşimiz olarak söylüyorum. Aynısı Şam'da olacak, aynısı Halep'te olacak, aynısı Bağdat'ta olacak, aynısı bütün Müslüman diyarlarda olacak."

'Müslümanlığınızla gurur duyun'

Soylu, "Ne derlerse desinler" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Esas siyaset Allah'ın bize emrettikleridir. Hiç bundan vazgeçmeyin. Günlük birtakım kelimelerin, cümle oyunlarının esareti içerisinde olmayın. Olmayalım, kıymetli hemşehrilerim dilinizle, Kürtlüğünüzle ve Müslümanlığınızla gurur duyun."