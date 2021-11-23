Soylu gazeteci Müyesser Yıldız'a karşı kaybetti: 1 lirayı çerçeveletip duvarıma asacağım

Mayıs 2020 yılında Kars Çemçe bölgesindeki bir operasyonla ilgili yaptığı paylaşımın ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından “PKK seviciliği” ile suçlanan gazeteci Müyesser Yıldız, açtığı 1 TL’lik manevi tazminat davası sonrası kazandığı tazminatı “çerçeveletip, duvarına asacağını” söyledi.

Müyesser Yıldız'ı arayan ve tazminatla ne yapacağını soran Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın aktardığına göre, Yıldız “Yüklü miktarda bir tazminat olsaydı Mehmetçik Vakfı’na bağışlardım. Ama şimdi çerçeveleteceğim ve duvara asacağım” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Müyesser Yıldız, "Bu karar uzun zamandır görmediğimiz bir durumu da yaşattı. Mahkeme güçlünün de cezalandırılabileceğini gösterdi. Kuşku yok ki hakkın teslim edilmesi anlamında önemli bir karardı” dedi.

Hatırlanacağı üzere, yaptığı paylaşımın ardından İçişleri Bakanı Soylu tarafından hedef alınan Müyesser Yıldız, Soylu hakkında suç duyurusunda bulunmuş, ancak üç gün sonra “siyasi ve askeri casusluk” suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanmış ve 5 ay hapis yatmıştı.