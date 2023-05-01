Soylu: Gabar Dağı'nda Suudi Arabistan kalitesinde petrol bulduk

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda petrol bulduklarını söyleyen İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili adayı Süleyman Soylu, "Gabar Dağı'ndan müjde geldi. Suudi Arabistan kalitesinde, Türkiye'nin en büyük rezervlerinden birisini yakaladılar. Türkiye, terör bitti. Bereket geliyor" dedi.

Soylu, bir dizi ziyaret ve partisinin düzenlediği mitinge katılmak üzere Tokat'a gitti. Soylu, 5 gün önce Gabar'da "Suudi Arabistan kalitesinde, Türkiye'nin en büyük petrol rezevlerinden birinin bulunduğunu" ileri sürdü.

Soylu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Gabar Dağı'nda ne bulduk, biliyor musunuz? Petrol bulduk. Tam 6 aydır. Bir şehidimiz vardı. Esma Çelik, o kuyuların yollarını yaparken el yapımı patlayıcı patladı da orada, o bombayı imha etmeye çalışırken kızımız şehit oldu. O kuyuların ismine ve o bölgenin ismine Esma Çelik bölgesi verdik. O şehidimizin, bereketiyle, o şehidimizin duasıyla beraber orası bereketlendi, bollandı.

'Kılıçdaroğlu akşam evinin yolunu bulamıyor'

Kıymetli hemşehrilerim, 5 gün önce oradan bir müjde daha geldi. Ne geldi biliyor musunuz? Gerçi Bay Bay Kemal bunlara çok üzülüyor biliyorsunuz. Ya o kendi başına bulacağını buldu zaten. Yanındaki onun masasına, kumar masası dedi. Daha ne bulsun? Ona, üç tane koyun verseniz, kaybeder mi? Ama bizim yaylalarda da vardır, sizde de vardır. Koyunlar sis olsa da akşam ahırın yolunu, ağının yolunu, bulurlar değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu akşam evinin yolunu bulamıyor. Kıymetli hemşerilerim, Allah'ın izniyle şu muhteşem kalabalığın, şu Tokatlıların duası ve desteğiyle 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilecek. Bu millet Kemal'e bay bay diyecek."

'Suudi Arabistan kalitesinde'

Soylu şunları kaydetti:

"Gabar Dağı'ndan müjde geldi. Gabar Dağı'ndan gelen müjde ne biliyor musunuz? Gabar Dağı'ndan gelen müjde çok takip ediyorduk. Hemen Şırnak Valimizle, Cumhurbaşkanımıza müjdeyi verdiler. Uç kırıyordu makina, çok sert yere dayanmıştı ama orayı geçtiler ve Suudi Arabistan kalitesinde, Türkiye'nin en büyük rezervlerinden birisini yakaladılar. Türkiye, terör bitti. Bereket geliyor. Ülkemize bolluk geliyor ve büyüme geliyor."