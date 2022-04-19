Soylu: FETÖ’yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu’na kim vermiştir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Nisan 2022 tarihinde Hrant Dink Vakfı ziyareti sırasında Hrant Dink cinayeti ile ilgili olarak "Hrant Dink'in, rahmetlinin, tetikçisi hapiste. Ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu ifadesine dair açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ses ver Kılıçdaroğlu” başlıklı paylaşımında, “Hrant Dink cinayetinden FETÖ’yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu’na kim vermiştir" ifadesine yer verdi.

Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öne çıkanlar şöyle şöyle:

"Açık mahkeme kararına rağmen CHP Genel Başkanı’nın bu yorumu; bir muayenehanede 15 Temmuz talimatlarını aldığı ve darbe girişimine isim önerisinde bulunduğu FETÖ terör örgütün, bu cinayetin tescilli sorumlusu olduğunu görmezden gelmek ve gerçeği karartmaktır" ifadelerini kullanan Soylu, "Türkiye’nin son 40 yıldır başına bela olan iki terör örgütünden birinin siyasetteki hamisinin HDP olduğunu biliyorduk. Anlaşılıyor ki CHP de Kılıçdaroğlu vasıtasıyla diğer terör örgütü FETÖ'nün hamiliğini üstlenmiş durumdadır.

Mahkeme kararları ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan bu açıklama, Hrant Dink cinayetinden FETÖ’yü kurtarma operasyonudur. Eğer kendileri bu cinayetin katillerini cezalandırmakta samimi iseler, mahkeme kararını ellerine alıp bu cinayetin failleri olan FETÖ elebaşını, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı ve Faruk Mercan gibi diğer isimleri, ilişki kurduğu büyükelçilerden talep etmelidirler. Bulundukları ülkelerin vereceği yanıt, mesnetsiz iddialarla Türkiye’yi eleştirdiği insan hakları konusundaki samimiyetini de ortaya koyacaktır.

Hrant Dink cinayetinden mahkeme kararıyla sorumluluğu açık şekilde belirtilen FETÖ Terör Örgütü'nü ve elebaşılarını kurtarma operasyonunda Kılıçdaroğlu, başarılı olamayacaktır. Açıkça soruyoruz, Hrant Dink cinayetinden FETÖ’yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu’na kim vermiştir?"