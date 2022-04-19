Soylu: FETÖ’yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu’na kim vermiştir?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Nisan 2022 tarihinde Hrant Dink Vakfı ziyareti sırasında Hrant Dink cinayeti ile ilgili olarak "Hrant Dink'in, rahmetlinin, tetikçisi hapiste. Ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı" ifadelerini kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu’nun söz konusu ifadesine dair açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Ses ver Kılıçdaroğlu” başlıklı paylaşımında, “Hrant Dink cinayetinden FETÖ’yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu’na kim vermiştir" ifadesine yer verdi.
Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öne çıkanlar şöyle şöyle: