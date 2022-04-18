Soylu da Kılıçdaroğlu'na soru yöneltti: 'Ses ver Kılıçdaroğlu'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda hükümete 4 soru yöneltmesinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu'na 5 soru yöneltti.
Sosyal medya üzerinden “Ses ver Kılıçdaroğlu” ifadesiyle paylaşımda bulunan Soylu, Kılıçdaroğlu’na 5 soru sordu.
Soylu’nun, Kılıçdaroğlu’na yönelttiği sorular şu şekilde:
- Abisi terörist olan ortağın HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun; Türk polisine hakaretine tepkin olacak mı?
- ABD Merkez Kuvvetler Komutanı’nın göreve gelir gelmek YPG terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmesi hakkında, ortaklardan onay almadan herhangi bir görüş beyan edecek misin?
- Altılı masa sonrası imzalanan mutabakat metnini; partindeki eski bir büyükelçi ile AB ülkelerinden bir büyükelçiye düzelttirmek için gönderdin mi? Ortaklarının bundan haberi var mı?
- 15 Temmuz öncesi, FETÖ elebaşının talimatlarını muayenehanede alıp parti genel merkezinden telefonu açtın mı?